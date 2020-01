Nesta sexta-feira (10), o garoto Yuri, de 6 anos, visitou a base do Samu de Bambuí para rever a técnica de enfermagem que deu os primeiros atendimentos a ele e ao pai, quando foram arremessados durante o capotamento do carro em que estavam.

O acidente ocorreu no dia 27 de julho, na LMG-827, estrada que liga Bambuí e Medeiros.

De acordo com o Samu pai e filho foram socorridos em estado grave e levados para o Hospital Nossa Senhora do Brasil em Bambuí. Posteriormente, Yuri teve que ser transferido para a Santa Casa de Formiga, onde ficou mais de 15 dias em coma.

Recuperado e com nenhuma sequela, o garoto foi à base agradecer o atendimento recebido pela equipe. A técnica de enfermagem, Anna Paula Teodoro, que socorreu a criança, contou que estava em uma troca de plantão e que é eternamente grata por ter participado deste atendimento e saber que hoje, tanto Yuri, quanto o pai, estão bem.

Ainda de acordo com o Samu, o condutor Socorrista que está na foto é Alonso Dias Júnior, mas quem estava de plantão no dia do ocorrido era Wellington Silva.

Imprimir