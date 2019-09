O sarampo é uma doença infecciosa, altamente contagiosa, transmitida através de gotículas pela tosse/espirro. Em razão do surto de sarampo vivido no país, a recomendação de vacinação foi estendida às crianças com idade de 6 a 11 meses.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde de Córrego Fundo, o quadro de idades de vacinação para crianças é o seguinte:

– Crianças de 6 a 11 meses (devido ao surto de sarampo) temporariamente

– Aos 12 meses de idade (1 ano) – primeira dose;

– Aos 15 meses de idade – segunda e última dose por toda a vida.

O coordenador da Atenção Básica do município, Douglas Araújo, ressaltou que a dose de vacina entre os 6 e 11 meses não consta no esquema de calendário de vacinação, devendo a criança tomar ainda as doses recomendadas para os 12 meses e, posteriormente, aos 15 meses.

Os sintomas inicialmente são similares ao quadro da gripe, com febre alta, tosse, coriza, dor de cabeça, mal-estar geral, conjuntivite. Com a progressão há manchas no corpo e as típicas manchas brancas na boca.

A vacina é segura, e atualmente disponível na forma de dupla viral (protege do vírus do sarampo e da rubéola); tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), ou como tetra viral (que inclui a varicela – catapora). A recomendação geral é:

– Menores de 29 anos devem ter duas doses no cartão vacinal, para garantir a prevenção.

– Em maiores de 30 anos: 1 dose comprovada.

– Profissionais da saúde: 2 doses, não importando a idade.

– 15 a 29 anos: uma dose extra para todos! Mesmo quem já recebeu as duas doses antigas.

– 30 a 49 anos: precisam de apenas uma dose. Se o paciente não tomou, não lembra ou perdeu o cartão, a recomendação é que tome a vacina.

Adultos ou pais que têm crianças nesta faixa etária devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima, de posse do cartão de vacina e cartão SUS para aplicação da dose da vacina.

