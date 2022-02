No sábado (26), as crianças de Formiga, de 6 a 11 anos, receberão a segunda dose da vacina. O imunizante é para aquelas que receberam a 1ª dose de Coronavac no dia 29 de janeiro.

A imunização será das 8h às 11h, no Posto de Saúde Vila Didi.

É preciso levar cartão de vacina, documento de identidade e Cartão SUS.

Fonte: Decom