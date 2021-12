O Grupo Capoeira Gerais de Formiga promoveu uma confraternização de encerramento do ano de 2021 neste mês.

O encontro ocorreu no Centro de Convivência do Idoso, localizado no bairro Alvorada, e contou com a presença do Papai Noel.

As crianças que fazem parte do projeto ganharam presentes, além de pipoca e algodão-doce.

Participaram alunos dos quatro núcleos do projeto: do Centro de Convivência do Idoso, de Furnastur, do bairro Geraldo Veloso e de Córrego Fundo.