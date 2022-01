Neste sábado (22), a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Formiga iniciou uma nova etapa. Crianças de 5 a 11 anos com comorbidade e deficiência permanente, e crianças de 11 anos sem comorbidade começaram a ser vacinadas.

A aplicação do imunizante pediátrico é muito importante no combate à doença e trouxe um pouco mais de tranquilidade aos pais e responsáveis. Neste primeiro dia todas as crianças receberam um “Certificado de Coragem”, representado que estavam preparadas para este momento importante.

Na próxima semana, quando o município receber o quantitativo de doses que serão enviadas, serão abertos novos agendamentos. É importante que os pais ou responsáveis fiquem atentos à documentação necessária: documento de identificação (RG ou Certidão de Nascimento), Cartão do SUS e formulário assinado pelo médico (para crianças com comorbidade e deficiência permanente).

Foto: Decom/Divulgação

Foto: Decom/Divulgação

Foto: Decom/Divulgação

Foto: Decom/Divulgação

Foto: Decom/Divulgação

Foto: Decom/Divulgação

Foto: Decom/Divulgação

Foto: Decom/Divulgação

Fonte: Decom