Três crianças que estavam sendo usadas por uma família em um ritual religioso na comunidade de Vila do Treme, em Bragança (PA), foram resgatadas pela Polícia Civil e Conselho Tutelar.

Vídeos mostram cenas do ritual. Nas imagens, um grupo de pessoas aparece rezando em volta de crianças, que choram e gritam. Ao redor, outras pessoas tentam impedir a ação e são afastadas pelo grupo que realizava o ritual.

Acionada, a Polícia Civil foi até o local. De acordo com a PC, três crianças que estavam envolvidas no ato foram resgatadas. Todas foram encaminhadas para cuidados em um abrigo.

Segundo informações do portal G1, uma mensagem que circula nas redes sociais diz que se tratava de um ritual para acabar com a Covid-19 e que 2 crianças seriam sacrificadas. Mas a Polícia Civil não confirma essa informação. O G1 não ouviu os envolvidos no ato.