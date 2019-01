Da Redação

Um crime bárbaro foi registrado na noite dessa quinta-feira (10), no bairro Recanto da Praia em Formiga.

Segundo informações colhidas pela equipe do portal Últimas Notícias junto ao Sargento Djair da PM, uma mulher trafegava pela rua Célio de Oliveira Guimarães, na companhia da filha, quando um homem, que seria ex-namorado dela, desceu de um veículo e efetuou dois disparos contra a mulher.

A filha da vítima começou a gritar após ver a mãe ferida, momento em que o autor também disparou contra ela e se matou em seguida com um tiro na cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a mulher e a filha. Informações ainda não confirmadas pelas autoridades dão conta de que a mãe veio a falecer ainda no local e que a filha foi alvejada de raspão.

A arma usada no crime teria sido um revólver calibre 38.

De acordo com informações de vizinhos, as ameaças sofridas pela mulher da parte do ex eram constantes.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada até o momento.

Segundo informações do chefe de Comunicação do Batalhão da PM de Formiga, Tenente Rodrigo Moraes, todas as informações sobre o crime serão repassadas à imprensa na sexta-feira (11), pela manhã.