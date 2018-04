Redação Últimas Notícias

O 63° Batalhão da Policia Militar de Formiga divulgou nesta segunda-feira (9) o balanço de segurança do primeiro trimestre de 2018.

Segundo o balanço, houve uma redução de 35% no registro de crimes violentos e 11% nas ocorrências de furto, comparado ao mesmo período do ano passado. Ainda segundo o 63°BPM neste período houve um aumento no número de prisões.

De acordo com a PM a diminuição dos números de crimes é resultado de diversas ações da corporação. “Após um pequeno aumento no número de crimes violentos em janeiro, várias ações foram desenvolvidas pelo 63º Batalhão, com apoio do Comando da 7ª Região. O resultado já foi visto no mês seguinte, em fevereiro foi registrado uma redução de 80% e, em março, de 10% no número de crimes violentos, finalizando o trimestre com uma queda de 30% nos crimes violentos”, informa a PM no balanço

Patrulhamento rural periódico, aumento nas operações com o emprego dos policiais militares que trabalham na administração e o uso da Base Comunitária Móvel, são algumas das ações desenvolvidas pela PM.

De acordo com o balanço em 2018 foram 23 prisões/apreensões por roubo contra 21 no ano passado, 186 prisões/apreensões por tráfico de drogas contra 179 em 2017, além de 43 presos por embriaguez ao volante contra 25 no ano passado e 110 presos/apreendidos por lesão corporal contra 95 em 2017. “Levando-se em consideração todas as infrações penais registradas em Formiga no primeiro trimestre deste ano, verificou-se uma queda de 11,4% de crimes e contravenções penais, com uma taxa de prisões/apreensões proporcionalmente maior que no ano anterior, já que em 2017 o número de prisões/apreensões no período foi equivalente a 35,8% do número de infrações penais registradas e este ano foi de 36,8%”, finaliza a PM no balanço.