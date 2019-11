Um homem de 42 anos foi socorrido em Formiga pela equipe do Samu na madrugada desta quarta-feira (20).

A equipe compareceu na rua Professor Antônio da Costa Leite, bairro Nossa Senhora Aparecida, onde o homem relatou que teria sido deixado após ser assaltado em Arcos e agredido por criminosos.

A vítima estava consciente, com escoriações pelo corpo e boca.

O homem recebeu os primeiros atendimentos da equipe, foi imobilizado e encaminhado para a UPA.

Até o momento, ninguém foi preso.

Agressão em Bambuí

Na noite dessa terça-feira (19), a equipe do Samu foi acionada para atender uma mulher de 33 anos que havia sido agredida. A ocorrência foi registrada na rua Alzira Torres, bairro Lavapés, em Bambuí.

De acordo com o Samu, a vítima estava consciente, com um corte na cabeça, necessitando de pontos.

Ela recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora do Brasil em Bambuí.

Agressão em Itaúna

Ainda na noite dessa terça, a equipe atendeu uma ocorrência de agressão em Itaúna.

No local, a equipe prestou atendimento a um homem, sem idade informava. Ele estava consciente, com um corte no braço direito com necessidade de sutura (pontos).

A vítima foi encaminhada para o Hospital Manoel Gonçalves em Itaúna.

O motivo da agressão não foi informado.

Imprimir