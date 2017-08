Uma mulher de 53 anos teve o carro e parte do portão de casa incendiados na segunda-feira (14). O fogo danificou o veículo e os militares encontraram um galão de gasolina usado pelos suspeitos.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher contou que o veículo estava na garagem da casa, localizada na rua Divina Carolina Ferreira, no bairro São Miguel. Dois suspeitos entraram, jogaram gasolina em cima do automóvel e atearam fogo, causando danos generalizados na parte frontal do automóvel e também no portão da frente da residência.

Os suspeitos fugiram e não foram localizados. O incêndio foi controlado por familiares da vítima. O galão de gasolina utilizado pelos suspeitos foi apreendido. A motivação do crime não foi informada.