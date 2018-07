Mais um coletivo foi atacado em Belo Horizonte. O crime ocorreu na noite dessa quinta-feira (26), no bairro Petrópolis, região do Barreiro. O motorista do ônibus informou à Polícia Militar que seguia pela avenida Levindo Coelho com a linha Vista Alegre/Diamante, sentido Diamante, quando um homem acenou em um ponto.

O motorista parou e os suspeitos o ameaçaram para que abrisse a porta traseira. Eles, então, espalharam gasolina pelo veículo e, em seguida, atearam fogo. Ninguém ficou ferido e o destino da fuga dos suspeitos não foi visto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, de acordo com a corporação, foram usados somente dois mil litros de água para debelar as chamas, que já haviam consumido toda a superfície do veículo.

A Polícia Militar afirmou que, via rádio, os militares receberam a informação de que um taxista relatou que realizou uma corrida com dois homens que carregavam um galão de combustível e teriam afirmado que incendiariam um ônibus. De acordo com ele, um dos indivíduos teria o cabelo estilo moicano e uma tatuagem de diamante no pescoço.