Polícia Militar (PM) está a procura de dois homens suspeitos de terem assaltado e explodido o cofre de um posto de combustíveis em Itaúna. A ação foi registrada na noite dessa segunda-feira (10), no bairro Piedade. Conforme a perícia, a estrutura foi abalada e está comprometida.

Segundo informações da PM, os homens chegaram em uma moto armados e anunciaram o assalto. Dois frentistas que trabalhavam no local foram levados para uma sala que fica no fundo do posto.

Em seguida, os criminosos usaram explosivos para abrir um cofre. Após a explosão eles fugiram levando dinheiro do estabelecimento. O valor não foi divulgado. Ninguém foi preso até o momento.

Estrutura abalada

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local ainda durante a noite e informou que a estrutura do posto estava comprometida por conta da explosão e, que havia risco de desabamento do prédio. A equipe fará uma nova avaliação do local nesta terça-feira (11). O posto foi isolado para os trabalhos da perícia.