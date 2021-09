Os impactos da crise hídrica já são sentidos no estado de São Paulo. Duas hidrelétricas paulistas passaram a funcionar com níveis de água muito abaixo do recomendado. As informações foram divulgadas pelo jornalista Lauro Jardim.

A usina hidrelétrica Ilha Solteira, localizada no rio Paraná, entrou em estado de alerta. Segundo os dados divulgados pelo Operador Nacional de Sistema Elétrico (ONS), a maior usina do estado registrou 6,95% de água em seu reservatório na quinta-feira (9).

Em dois dias, os números caíram 41,8%. Na terça-feira (7), o reservatório estava funcionando com 11,96% de sua capacidade hídrica.

Para funcionar adequadamente, as hidrelétricas precisam ter um mínimo de 10% de água nos reservatórios. Abaixo desse percentual, as turbinas podem ser comprometidas.