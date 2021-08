O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, deve fazer um pronunciamento em rede nacional às 20h30 desta terça-feira (31) para falar sobre a crise de energia no Brasil. Entre os assuntos abordados, estará o valor da conta de luz, mantida pela Agência Nacional de Energia Elétrica no patamar mais elevado (bandeira vermelha 2).

Nesta tarde, o ministro e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) apresentam medidas adotadas pelo governo para garantir o fornecimento de energia. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, as autoridades vão apresentar o programa de incentivo à redução do consumo de energia voltado para os consumidores residenciais e detalhes sobre as bandeiras tarifárias.

Além de Albuquerque, o secretário de Energia Elétrica da pasta, Christiano Vieira, e o diretor-geral da Aneel, André Pepitone, devem participar da entrevista coletiva.