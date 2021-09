Em evento promovido pela Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago) e Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (AMEG), presididas pelos prefeitos Djalma Francisco Carvalho e Paulo Sergio Leandro de Oliveira, em reunião extraordinária dos municípios do entorno dos Lagos de Furnas e Peixoto, nesta sexta-feira (17), à partir das 9h, na sede do Alfenas Tênis Clube, serão debatidos, entre os interessados e autoridades federais e estaduais, os problemas ocasionados pelo constante esvaziamento dos lagos. Dentre outras autoridades estão confirmadas as presenças dos presidentes de Furnas (Clovis Torres) e da Eletrobrás (Rodrigo Limp), do presidente da Frente Mineira de Prefeitos (Alexandre Kalil) e de Gilvan Lacerda, presidente da Associação Mineira de Municípios e dentre inúmeras outras autoridades, o presidente da Assembleia Legislativa Mineira (Agostinho Patrus).

Prefeitos, vereadores e empreendedores da vasta região abrangida pelos lagos, certamente, lá estarão defendendo o multiuso das águas, o respeito à emenda 106 da Constituição Mineira e lutarão pelo ressarcimento dos sérios prejuízos econômicos e sociais, advindos, segundo eles, da má gestão dos recursos hídricos, muito agravada a partir do desvio de águas para a manutenção do nível da hidrovia Tietê Paraná.

Diversas associações e grupos sociais que, há cerca de mais de 2 anos, vem denunciando e cobrando das autoridades governamentais uma solução para o problema, são unânimes em afirmar que: a culpa, ao contrário do que a propaganda oficial informa, não é de São Pedro. É da má gestão e do atendimento de interesses outros que não são os do estado de Minas Gerais.

O editor chefe do Últimas Notícias, jornalista Paulo Coelho, convidado, também estará presente e deverá apresentar dados que comprovam, conforme relatado na edição 198, do jornal Nova Imprensa, que circulou em 1º de dezembro de 2000, tudo o que, agora, 21 anos depois, ainda continua ocorrendo. Confira a referida edição aqui: