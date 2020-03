O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), informou nesta quarta-feira (25), por meio de suas redes sociais, que deve ordenar que parte do comércio da cidade seja reaberto na próxima sexta-feira (26).

As lojas que seriam reabertas são as de conveniência em postos de combustíveis e também as de materiais de construção. Crivella ressaltou que a população deve ser conscientizar e só ir a esses locais em caso de necessidade.

A mudança de tom do prefeito do Rio ocorreu um dia após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ter feito um pronunciamento dizendo que a pandemia do coronavírus era “gripezinha” e que a população brasileira não deveria ficar em quarentena, a não ser as pessoas que estão no grupo de risco do coronavírus.

Fonte: O Tempo Online