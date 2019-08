A partir desta quinta-feira (1º), os proprietários de carros com placas terminadas em 1, 2, 3, 4 e 5 devem estar com as taxas de renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) em dia.

Quem estiver em situação irregular estará sujeito à multa gravíssima no valor de R$ 293,47, perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além da remoção do veículo para um pátio credenciado do Detran.

Os proprietários de veículos com placas terminadas em 6,7,8, 9 e 0 têm até o dia 31 de agosto para efetuar o pagamento de todas as taxas e garantir a emissão do documento.