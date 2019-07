A Nascentes também afirmou que no local das obras, onde hoje existe uma passarela, será construída uma passagem inferior de veículos e pedestres, onde o tráfego da rodovia será feito pela parte superior e o tráfego local e de pedestres será feito na parte inferior. A medida não causará interferência entre os dois trânsitos, segundo a concessionária.

Recentemente o MG1 mostrou os transtornos causados pelas obras paradas em alguns dos pontos da MG-050 em Divinópolis. Um deles, na região do Bairro Padre Libério, tem preocupado não só motoristas, mas também a população que reside no local. Além do excesso de poeira, as condições em que estão o local deixa a população receosa quanto ao risco de acidentes.

Em maio, o secretário Estadual de Transportes e Obras Públicas (Setop) de Minas Gerais, Marco Aurélio Barcelos, esteve em Divinópolis para acompanhar o cronograma de obras da AB Concessionária Nascentes das Gerais na rodovia que corta o município.

Na ocasião ele disse que as questões envolvendo o atraso na entrega das obras estavam sendo avaliadas, mas que o contrato de parceria público privada (PPP) com a Nascentes até então, não seria cancelado.

“Nós ainda estamos mapeando, a equipe da Nascentes nos mostrou quais são as principais intervenções que devem ser realizadas aqui no município de Divinópolis. Vamos avaliar as razões esclarecidas por parte da Concessionária com relação aos atrasos nas obras, e verificar a procedência destas justificativas”, disse Marco Aurélio.