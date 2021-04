Uma operação de combate ao tráfico de drogas foi realizada em Cláudio nesta quarta-feira (14). Segundo a Polícia Civil, oito mandados de prisão foram cumpridos e feita uma prisão em flagrante foi realizada durante a operação Cronos.

De acordo com as primeiras informações da polícia, até o momento não houve apreensão de drogas durante a ação. Uma entrevista coletiva será realizada pelo delegado Matheus Luiz de Faria, na tarde desta quarta, às 15h, com mais informações sobre a ação.

Fonte: G1