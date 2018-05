Redação Últimas Notícias

O prefeito Eugênio Vilela se reuniu na manhã desta segunda-feira (7) com moradores do bairro Água Vermelha para discutir uma solução para a fumaça tóxica proveniente de materiais queimados em uma voçoroca existente no bairro.

Localizada em área de preservação ambiental, no prolongamento da rua Euclides da Cunha, a área é utilizada para descarte de lixo. No dia 23 de abril, o Últimas Notícias esteve no local, juntamente com o vereador Flávio Martins/PSC e presenciou a existência de fogo. No dia 24, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para conter as chamas.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, 2º tenente Mateus Campos Cunha, que acompanhou a reunião, há uma dificuldade de acesso ao local para combater a fumaça. “Jogar água do alto do morro não é suficiente para combatê-la. O correto é encontrarmos uma forma segura de chegar até o local e retirar esse material”.

De acordo com a Prefeitura, o local já foi cercado para segurança das pessoas que transitam próximas da área e instalou placa solicitando que nenhum material seja depositado no buraco, para não agravar ainda mais a situação. Na reunião, o prefeito Eugênio disse que representantes da Prefeitura iriam comparecer ainda nesta segunda-feira ao local para uma nova fiscalização e avaliação, na tentativa de encontrar a solução para o problema.