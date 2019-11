A “Cruz de Todos os Povos”, que está sendo construída no Morro da Gurita em Divinópolis, vai receber mais 17 metros de estrutura metálica. O material chegou ao local nesta terça-feira (19), segundo a Associação Terra de Deus, responsável pela obra. A construção do monumento começou em agosto de 2018 e de acordo com a Diocese de Divinópolis, a cruz é uma das maiores do mundo.

A cruz deve chegar a quase 30 metros nesta etapa. O material desta fase corresponde a 17 metros que serão montados em cerca de 20 dias, conforme o engenheiro e presidente da associação José Geraldo Lucas. Ele afirmou ainda que o andamento vai depender das condições climáticas.

‘Cruz de Todos os Povos’

O projeto da “Cruz de Todos os Povos” foi anunciado em 2016 pela Associação Terra de Deus, responsável pela obra que fecha o ciclo de três grandes cruzes pelo mundo, formando a Santíssima Trindade. As outras duas estão no México e Líbano.