Na noite desta quarta-feira (8), o Cruzeiro fez um jogo gigante, digno de seu histórico copeiro de conquistas nacionais e internacionais, e venceu o Flamengo por 2 a 0 no Maracanã, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Mais uma vez, os craques Arrascaeta e Thiago Neves se destacaram em duelo decisivo. O uruguaio teve muita frieza ao marcar o primeiro gol, aos 9 minutos da etapa inicial, ao rolar a bola para o fundo das redes após receber grande passe de Robinho. E o camisa 30, que apesar de não viver boa fase pelo clube, aproveitou-se de chute de fora da área de Lucas Silva, aos 33 minutos do segundo tempo, para desviar o pé esquerdo na bola e ampliar a vantagem celeste. Os flamenguistas que foram embora antes do encerramento da partida deram ‘sorte’, pois não vivenciaram o ‘drama’ de ver o clube do coração correr o risco de sofrer uma goleada histórica no maior palco do futebol brasileiro. Nos minutos finais, o Cruzeiro desperdiçou duas grandes chances: uma com Raniel, aos 47 minutos, e outra com Rafinha, aos 48 minutos.

Mesmo em desvantagem na posse de bola (38% a 62%), o Cruzeiro criou as melhores oportunidades da partida e fez por merecer o resultado. Ao melhor ‘estilo Mano Menezes’, o time ‘deixou’ o adversário tocar a bola, foi firme na marcação e ágil nos contra-ataques. O bom futebol apresentado no Rio de Janeiro encerrou um jejum de nove anos sem ganhar no Maracanã. Outro feito relevante alcançado nesta quarta foi que Arrascaeta se isolou na condição de maior artilheiro estrangeiro da história do clube, agora com 46 gols em 173 partidas.

Pelas oitavas de final da Copa Libertadores, Cruzeiro e Flamengo voltarão a se enfrentar no dia 29 (quarta-feira), às 21h45, no Mineirão. Para se classificar, o time mineiro pode até perder por um gol de diferença. O Flamengo, por sua vez, precisará balançar as redes no mínimo três vezes caso não queira depender de uma decisão por pênaltis. Quem avançar às quartas de final, enfrentará o ganhador de Boca Juniors-ARG x Libertad-PAR. Os argentinos venceram o jogo de ida nesta quarta-feira, por 2 a 0, no La Bombonera. O ex-cruzeirense Ramón Ábila fez o primeiro gol dos xeneizes.