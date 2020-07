O Cruzeiro lançou, na manhã desta sexta-feira (3), a chamada “Operação Fifa”, iniciativa que permitirá aos torcedores ajudar o clube com qualquer quantia em dinheiro.

Segundo a diretoria, o valor arrecadado será totalmente utilizado para quitar débitos de processos que estão na entidade máxima do futebol mundial. Os torcedores podem doar qualquer quantia a partir de R$ 1, por meio do site “Meep Donate”. Em uma live do Cruzeiro, o presidente Sérgio Santos Rodrigues garantiu que 100% do valor doado será repassado ao Cruzeiro, sem taxas da empresa. O clube afirma que irá auditar arrecadação de recursos,

Ao site oficial do clube, Sérgio Rodrigues disse que a abertura das doações por meio do site é apenas a primeira etapa da Operação Fifa. Novas ações serão divulgadas em breve.

– Tenho recebido muitos contatos de torcedores querendo ajudar o Cruzeiro. E todos sabem que entre os nossos maiores problemas hoje estão as dívidas com a FIFA, que impactam diretamente na vida do Clube. (…) Quem puder doar, participe, pois isso será muito importante para o Cruzeiro. A Operação Fifa terá esta primeira fase lançada agora, e futuramente vamos divulgar mais ações nas quais o torcedor poderá participar para ajudar o Cruzeiro.