O Cruzeiro quitou, nos últimos dias, boa parte dos salários dos jovens jogadores que estão no elenco profissional e serão aproveitados por Adilson Batista. Segundo apurou o GloboEsporte.com, esses atletas só não receberam, ainda, a folha de dezembro, que deveria ter sido paga no dia 8 de janeiro. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal Superesportes.

A medida da diretoria visa que novos atletas entrem na Justiça do Trabalho cobrando as dívidas e solicitando a rescisão unilateral, como aconteceu com o volante Éderson, que era visto como um dos jogadores importantes para esta temporada. David, Thiago Neves e Fabrício Bruno também estão na Justiça contra o clube.





Entre os atletas que tiveram os vencimentos em atraso quitados estão: o goleiro Vinícius, os laterais Weverton e Rafael Santos, os zagueiros Edu e Cacá, o volante Adriano, o meia Maurício e os atacantes Welinton e Vinícius Popó. Falta apenas o salário que venceu em janeiro e se refere à folha de dezembro. Os demais jogadores do profissional não recebem há três meses. Férias, 13º salário e FGTS também não foram pagos.





O Cruzeiro também quitou a totalidade dos salários atrasados dos jogadores das categorias de base, segundo apurou a reportagem. Alguns atletas que estão na Copinha, por exemplo, devem se juntar ao elenco profissional logo depois do fim da competição.