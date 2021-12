O Cruzeiro anunciou um pacotão de reforços nesta quinta-feira (9): cinco novas contratações foram confirmadas pelo clube celeste até o início desta tarde. Chegam à Raposa o lateral-direito Pará, os meio-campistas Machado, Fernando Neto e Pedro Castro e o atacante Edu.

Eles se juntam ao zagueiro Maicon, confirmado pela diretoria antes do fim da Série B deste ano. O clube ainda precisa eliminar o transfer ban que recebeu da Fifa, devido a uma dívida que chega a quase R$ 20 milhões, para registrar os atletas.

Filipe Machado

Velho conhecido do Cruzeiro, fez parte do elenco celeste de 2020, vindo de empréstimo do Grêmio. Ao todo, deu sete assistências, sendo o principal garçom do time mineiro naquele ano.