O Cruzeiro anunciou de forma oficial a contratação de Pedro Martins como novo diretor de futebol. A confirmação se deu por meio das redes sociais do clube.

Ele chega à Toca II nesta terça-feira (4), mesmo dia em que acontece a apresentação do elenco celeste para a pré-temporada.

O dirigente já estava apalavrado com a Raposa desde a semana passada. Ele vai preencher a lacuna deixada por Alexandre Mattos.

Ex-vice-presidente de competições da FPF, Martins acumula passagens por clubes como Ferroviária-SP, Athletico-PR e o inglês Queens Park Rangers. Em seu currículo estão graduações em administração e MBA na Universidade de Liverpool.

Desafios

Uma das metas de Pedro Martins será na montagem de um elenco enxuto. Recentemente, Alexandre Mattos afirmou que o clube trabalhava com uma previsão de folha salarial de R$ 4,5 milhões.

Depois que o Cruzeiro virou SAF, e Ronaldo adquiriu 90% das ações, ficou definido que esse valor cairá para menos da metade.

Na apresentação do elenco para a pré-temporada, Martins já deverá estar ciente de boa parte do grupo que vai disputar as competições de 2022 pelo time estrelado.

