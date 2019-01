O vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado revelou nesta quinta-feira (24), em entrevista coletiva na Toca da Raposa II, que o Cruzeiro buscará na Justiça anular o pleito que elegeu, em outubro de 2017, Adriano Aro como presidente da Federação Mineira de Futebol. Ele disse ainda que, a partir de agora, o clube celeste está rompido com a entidade máxima do futebol de Minas Gerais.

“Por que a Federação não entrou no meio? Porque a Federação Mineira não intermediou (o contato entre os clubes para clássico com torcida meio a meio)? E a partir deste momento o Cruzeiro está rompido com a Federação Mineira. Inclusive, vamos estudar juridicamente, já começamos a fazer isso hoje [quinta-feira], para pedir a anulação da eleição do Adriano Aro, porque entendemos que foi ilegal. O Cruzeiro vai entrar na Justiça pedindo anulação. Tudo que se briga na Federação e na CBF, por ter esse vice-presidente (Castellar Neto) lá, o Cruzeiro perde”, justificou o dirigente.

IMPRIMIR