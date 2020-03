O Conselho Gestor do Cruzeiro divulgou nesta segunda-feira (2) a assinatura de contrato com a Kroll, empresa de em consultoria em serviços de gestão de riscos, investigações corporativas, compliance e cibersegurança. A parceria entre o clube celeste e a Kroll acontece em um momento de reconstrução do Cruzeiro, tanto na parte administrativo-financeira quanto na financeira.

“É um dia importantíssimo para o Cruzeiro, em todos os níveis. O Clube passa por uma fase de reconstrução, e ela está ligada à recuperação da imagem e da credibilidade, o que só será possível com uma avaliação muito precisa de tudo o que aconteceu para o Cruzeiro chegar onde chegou. Os profissionais da Kroll, que é muito respeitada em todo o mundo, terão todo o suporte para fazerem o seu trabalho”, afirmou Emílio Brandi, responsável pela área administrativa e financeira no Núcleo Diretivo Transitório.

A intenção do Cruzeiro é “passar o clube a limpo” e evitar no futuro novos escândalos por erros de gestão ou operações que sugiram fraudes.

“Nós estamos em um processo de passar o Cruzeiro a limpo, de transparência, de purificação e de compliance. E para a implantação efetiva do compliance nós precisamos ter um terreno pavimentado, claro, não podemos estar sob um pântano, todo dia desconfiando do que ficou para trás. Por isso nós contratamos uma empresa especializada, de auditoria e investigação, que irá nos passar uma radiografia dos últimos anos. E a partir daí nós podemos, com a assessoria de uma empresa internacional, fazer nosso modelo de gestão e planejamento, para que o Cruzeiro não cometa os mesmos erros do passado”, enfatizou Gustavo Gatti, membro do Conselho Gestor responsável pelo marketing e patrimônio do clube.