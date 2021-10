O Cruzeiro não encontrou dificuldades contra o Brasil de Pelotas e voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, após quatro rodadas. Sob forte calor na Arena Independência neste domingo (3), conquistou a vitória por 2 a 0, em duelo válido pela 28ª rodada da segunda divisão nacional.

Mandante na partida, a Raposa dominou o confronto desde os minutos iniciais. Do outro lado, a equipe visitante teve atuação que faz jus à posição que ocupa na tabela: último colocado, com apenas 16 pontos conquistados.

Os gols celestes foram marcados por dois jovens, ambos de 20 anos, ainda no primeiro tempo. Aos 40 minutos, Vitor Leque infiltrou na área, em jogada individual, driblou os defensores e chutou rasteiro. Thiago ampliou aos 45, após se aproveitar de erro da zaga adversária. A equipe celeste permaneceu com o controle da partida na segunda etapa, contudo, devido ao forte calor, diminuiu o ritmo ofensivo.

Como fica na tabela

O resultado alivia a pressão que pairava sobre o Cruzeiro. A Raposa entrou em campo na 16ª colocação, a apenas cinco pontos da zona de rebaixamento. Agora, é o 12º, com 35 pontos. A distância para o G-4, no entanto, ainda evidencia a realidade de que briga pelo acesso não está no dicionário celeste: são 13 pontos de distância para o Goiás, primeira equipe dentro da zona de classificação.

Dura sequência

O Cruzeiro, agora, terá dura sequência pela frente: enfrenta os atuais três primeiros da Série B. Na próxima sexta-feira (8), encara o Coritiba, às 21h30, no Couto Pereira. Na semana seguinte, o compromisso é diante do Botafogo, na terça-feira (12), no Independência. No dia 22, enfrenta o Avaí, na Ressacada.

Fonte: Itatiaia