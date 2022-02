Depois de sofrer sua primeira derrota sob o comando de Paulo Pezzolano, em clássico contra o América, o Cruzeiro buscará sua reabilitação fora de casa. Neste sábado (5), às 16h30, a equipe celeste enfrenta a Caldense, em Poços de Caldas, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

A Raposa tenta se manter próxima da ponta da tabela, depois de perder a liderança e cair para a quarta colocação. A Caldense está uma posição atrás, com os mesmos seis pontos, mas saldo de gols inferior. Depois de vencer América e URT, a Veterana foi derrotada pelo Tombense. Publicidade

Curiosamente, a equipe de Poços de Caldas venceu todos os últimos quatro jogos contra times da capital. Antes de derrotar o Coelho na primeira rodada de 2022, a Caldense havia superado o Atlético, o Cruzeiro e o América na edição passada do Estadual.

Mudanças na escalação

Para a partida deste sábado, Paulo Pezzolano tem cinco desfalques. O zagueiro Sidnei se lesionou no clássico com o América, enquanto o atacante Waguininho foi expulso. Já o volante Willian Oliveira e o lateral-direito Rômulo testaram positivo para Covid-19. O atacante Vitor Leque, por sua vez, ainda se recupera de dor no tornozelo esquerdo.Publicidade

Na zaga, é provável que o treinador cruzeirense opte por Maicon. Já no meio-campo, Adriano e Pedro Castro são as principais opções para substituir Willian Oliveira. Outra alternativa é a mudança de formação tática, com os retornos de Marco Antônio ou Giovanni.

Nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, Pezzolano tem testado diferentes formações. O intuito é dar rodagem ao elenco, evitar o desgaste físico e ainda analisar as melhores opções para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Desta vez, o zagueiro Oliveira, anunciado oficialmente na última quinta-feira, e o meia Daniel, de 19 anos, foram as novidades na lista de relacionados.

