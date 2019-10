Thiago Neves elogiou a atuação do Cruzeiro na partida contra o Goiás. David considerou o resultado injusto. Abel Braga gostou do que viu. Com esses discursos, jogadores e comissão técnica tentam convencer os torcedores de que a reação virá a qualquer momento. Na prática, mais uma derrota, a 11ª da equipe no Campeonato Brasileiro, e a permanência na zona de rebaixamento (17º), com 19 pontos em 22 rodadas. A consequência dos resultados ruins é a efeméride de um mês sem vitória. Os cruzeirenses comemoraram pela última vez em 1º de setembro, quando o time bateu o Vasco por 1 a 0, no Mineirão, pela 17ª rodada.

O duelo contra o Vasco era o terceiro sob o comando de Rogério Ceni. Quem fez o gol foi Maurício, jovem de 18 anos, em chute forte da entrada da grande área. Existia na ocasião esperança de evolução tática e técnica, já que nos jogos anteriores a Raposa tinha ganhado do Santos, por 2 a 0, e empatado com o CSA, por 1 a 1. No entanto, os problemas começaram a partir do revés para o Internacional, por 3 a 0, no Beira-Rio, pela semifinal da Copa do Brasil. Depois, três derrotas seguidas pelo Brasileiro, diante de Grêmio (4 a 1), Palmeiras (1 a 0) e Flamengo (2 a 1).

De elogiado pelos treinos intensos e convicções nas entrevistas, Ceni passou a ser questionado internamente por diretoria e jogadores em função de suas escolhas para a equipe. Houve problemas de relacionamento do treinador com os mais experientes, em especial o lateral-direito Edilson e o armador Thiago Neves.