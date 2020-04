A crise financeira do Cruzeiro, ampliada nesse período de quarentena no combate ao coronavírus pela queda nas arrecadações, fez o clube tomar uma decisão: os contratos dos funcionários administrativos serão suspensos levando-se em conta a medida provisória 936/20, do Governo Federal, que autoriza a redução das jornadas de trabalho, reduções salariais e suspensão de contratos.

Segundo o Hoje em Dia, pode ser que mais de 200 pessoas sejam afetadas, contando colaboradores das categorias de base e dos dois clubes sociais, o parque aquático do Barro Preto e a sede Campestre, na Pampulha.

A medida ainda não atingirá o departamento de futebol. Em um primeiro momento os jogadores seguirão cumprindo as determinações das férias, mas poderão ter uma redução de 25% do salário no fim do período de descanso, que foi forçado devido ao Covid-19.

A informação sobre as suspensões de contrato foi antecipada pelo Globo Esporte. Segundo informações recebidas, a suspensão vai durar 60 dias, com início em 24 de abril e término em 25 de junho.