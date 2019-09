O Cruzeiro confirmou nesta sexta-feira a contratação de Abel Braga até dezembro de 2020, num vínculo firmado sem a necessidade de multa rescisória. A informação foi transmitida por Itair Machado, vice-presidente de futebol, em entrevista coletiva na Toca da Raposa II.

“Eu demorei a vir dar entrevista nesse período porque estava punido pelo STJD e não podia dar entrevistas e nem frequentar o vestiário. Como vocês viram, nós trocamos o treinador, até demoramos um pouco agora, porque estávamos esperando o novo treinador mandar o contrato assinado para que pudéssemos oficializar. Só agora chegou o contrato assinado, e o treinador é o Abel Braga”.

Antes do acerto com Abel, Itair confirmou contato com Luiz Felipe Scolari, que, por ter uma proposta de fora do país, não veio para a Toca da Raposa. “Tivemos uma negociação até rápida. A gente fica feliz, porque outros treinadores, como o Felipão, que tem um relacionamento muito bom com o Cruzeiro, o Cruzeiro não ganhou não de nenhum treinador. A gente tem cuidado de abrir conversa só se houver o interesse. No caso do Felipão, ele vai para fora do país neste momento e não estará no Brasil até dezembro. Não foi possível”.

Em seguida, a diretoria cruzeirense concentrou suas forças nas conversas com Abel. “A gente sempre acreditou que o Abel braga um dia dirigira o Cruzeiro. É um treinador experiente, é o que estamos precisando no momento, um treinador que possa somar com a nossa gestão do dia a dia. Espero que possamos ter momentos felizes com ele e sair da parte de baixo da tabela”, declarou Itair.

Nome de prestígio no elenco cruzeirense, pelas amizades com o meia Thiago Neves e o atacante Fred, Abel Braga foi o primeiro treinador consultado pelo clube mineiro para suceder Rogério Ceni. Ainda na quinta-feira, mostrou-se indeciso. A diretoria ainda sondou Felipão, Dorival Júnior e cogitou outros nomes, mas acabou convencendo o treinador carioca a bater o martelo nesta sexta-feira.

O último trabalho de Abel Braga foi no Flamengo. Em maio, ele se demitiu ao perder apoio da direção e perceber que havia uma movimentação para a contratação do português Jorge Jesus. No clube rubro-negro, ele enfrentou muitas críticas por não ter feito o time cheio de estrelas render.

No Flamengo, este ano, Abel comandou o time em 32 partidas, com 19 vitórias, oito empates e cinco derrotas, 59 gols marcados e 29 sofridos. Ele conquistou a Flórida Cup, a Taça Rio e o Campeonato Carioca. Até pedir demissão, ele havia classificado o rubro-negro às oitavas de final da Copa Libertadores e deixado a equipe na sexta posição do Campeonato Brasileiro.

De acordo com a assessoria do Cruzeiro, Abel Braga chegará nesta sexta-feira a Belo Horizonte para comandar o primeiro treinamento na Toca. Na zona de rebaixamento do Brasileiro (17º, com 19 pontos), a Raposa enfrentará o Goiás na segunda-feira, às 20h, no Serra Dourada, em Goiânia, pela 22ª rodada.

Abel em Minas

Nos tempos de jogador, Abel Braga foi zagueiro do Cruzeiro nos anos de 1981 e 1982.

Como treinador, a única passagem de Abel Braga pelo futebol mineiro foi no primeiro semestre de 2001, à frente do Atlético. Em 24 jogos, somou 12 vitórias, oito empates e quatro derrotas. Ele foi demitido após a eliminação para o Goiás na Copa do Brasil e nem sequer chegou a disputar a final do Campeonato Mineiro contra o América, que se sagrou campeão.



Enquete

Em enquete do Superesportes com mais de 16 mil votos, Abel Braga ficou com 9% da preferência da torcida para assumir o Cruzeiro. Adilson Batista (19%), Cuca (18%) e Luiz Felipe Scolari (17%) foram os mais votados.