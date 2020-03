O Cruzeiro anunciou a contratação da empresa de auditoria Moore Auditores e Consultores para realizar a auditoria no balanço do exercício 2019 do clube. Conforme informações do Globo Esporte MG, a intenção é que o trabalho seja concluído no fim de abril. O valor do contrato não foi revelado pelo clube mineiro. A Moore tem cadastro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo a Raposa, o contrato foi assinado na última semana, e uma reunião já foi realizada entre membros do conselho gestor, dos departamentos financeiro, contabilidade e pessoal já estiveram reunidos com membros da empresa, com matriz na Inglaterra.

A empresa tem braços no Brasil em 10 cidades, sendo uma em Belo Horizonte. Em entrevista ao site oficial do Cruzeiro, o sócio-diretor da empresa de auditoria, na capital mineira, disse que a previsão é encerrar os trabalhos até abril, apesar da pandemia do coronavírus.

A intenção da Moore é tentar concluir os trabalhos até o dia 30 de abril. Entre os desafios está a pandemia do coronavírus, mas nós temos ferramentas tecnológicas e de auditoria, que nos permitem desenvolver boa parte do nosso trabalho remotamente. Isso só vai fazer com que a gente perca um pouco de agilidade. E eventualmente poderemos ter alguma reunião presencial, com alguém da diretoria ou algum profissional da contabilidade para algum ponto importante – disse Ruy Gomes da Silva Filho.

O Cruzeiro negociava a contratação da BDO para realizar a auditoria, mas considerou alto o valor pedido e acabou buscando uma outra empresa. Os números de 2019 se referente ainda à gestão de Wagner Pires de Sá, que renunciou ao cargo de presidente no fim de dezembro.



Fonte: Globo Esporte MG