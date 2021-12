A temporada de 2022, ao que tudo indica, será de muitas caras novas no Cruzeiro. O departamento de futebol da Raposa fará uma grande reformulação no elenco e muitos contratos que se encerraram ou estão por encerrar não serão renovados.

O zagueiro Léo Santos e o meia Marcinho estão de saída. O defensor voltará ao Ituano e Marcinho deve ter seu contrato, válido até o fim de abril do ano que vem, rescindido.

A dupla, além do atacante Keké — que já se despediu — puxa a fila dos que vão embora.

Quem mais vai embora

Quem também deve ter em breve a saída anunciada é o lateral-esquerdo Jean Victor. O jogador teve o contrato encerrado no fim de novembro e tudo indica que não haverá renovação. O Botafogo-SP tem interesse na contratação de Jean, segundo informações apuradas pela Itatiaia.

O zagueiro Rhodolfo, o zagueiro/lateral Joseph e o atacante Felipe Augusto são outros que não terão os vínculos renovados. Ambos terminaram seus contratos em 30 de novembro.

Quem ainda não foi procurado para falar sobre renovação foi Wellington Nem. A Itatiaia apurou que o staff do jogador ainda espera um contato da diretoria celeste antes de abrir conversas com outros clubes. Pela falta de procura por parte da Raposa até agora, o indicativo é que o jogador também possa sair.

Contrato até dezembro

O lateral-direito Norberto, o volante Flávio e o meia Giovanni também não tiveram conversas sobre renovação e seus acordos terminam em 31 de dezembro deste ano. O trio também está perto de dar adeus.

O volante Henrique, se recuperando de cirurgias no joelho, também tem vínculo até 31 de dezembro de 2021. O futuro do antigo capitão do time é uma incógnita no que diz respeito à renovação. O que se sabe é que o contrato do jogador será estendido pelo menos até o fim da recuperação da lesão na perna direita.

Contratos finalizados ou perto de acabar

Norberto – 31/12/21

Jean Victor – 30/11/21

Léo Santos – 31/12/21

Rhodolfo – 30/11/21

Joseph – 30/11/21

Henrique – 31/12/21

Flávio – 31/12/21

Giovanni – 31/12/21

Felipe Augusto – 30/11/21

Wellington Nem – 30/11/21

Keké – 30/11/21

Fonte: Itatiaia