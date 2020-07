Agência Brasil

O Cruzeiro não teve dificuldades para derrotar a União Recreativa dos Trabalhadores (URT) na volta do Campeonato Mineiro. A Raposa venceu por 3 a 0 e ainda manteve viva a esperança de se classificar para a semifinal da competição. Faltando apenas uma rodada para o fim, a equipe celeste enfrenta a Caldense na última rodada, com quem disputa diretamente a quarta posição na classificação.

O jogo foi marcado por estreias: o lateral-direito Raúl Cáceres, o meio-campista Régis e o atacante Stênio, de apenas 17 anos, além do colombiano Angulo, que amanhã (27) deixa o Cruzeiro para se apresentar ao Palmeiras. No banco de reservas, Enderson Moreira comandou a equipe pela primeira vez.

Precisando de saldo de gols, a Raposa partiu pra cima desde o apito inicial do árbitro. Aos 10 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro já vencia por 2 a 0. O zagueiro Cacá, de cabeça, abriu o placar aos 4 minutos. Thiago ampliou seis minutos depois, após passe de Patrick Brey. O time de Enderson Moreira ainda teve outras chances na primeira etapa, mas parou nas mãos do goleiro Cris e também sentiu o desgaste de 4 meses sem participar de uma partida oficial.

O Cruzeiro também dominou o segundo tempo. Logo aos 10 minutos, Stênio cruzou na área e Rodolfo tentou cortar. O zagueiro acabou jogando contra o patrimônio e obrigou Cris a salvar. No rebote, Marllon finalizou para fazer o terceiro e fechar o placar.

Após o terceiro gol, o técnico Enderson Moreira aproveitou para fazer muitas substituições, mas o Cruzeiro continuou melhor e só não marcou mais devido à grande atuação do goleiro Cris, da URT.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou à quinta colocação, com 17 pontos. Momentaneamente é o mesmo número de pontos da Caldense, mas com um gol a menos de saldo. A Caldense, primeira equipe do G4, ainda joga neste domingo (26), às 16h, contra o lanterna Tupynambás, podendo abrir novamente três pontos de vantagem sobre o Cruzeiro, ampliando a diferença no saldo de gols.

Na quarta-feira (29), Caldense e Cruzeiro se enfrentam às 21h30, no Estádio Ronaldão, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro.