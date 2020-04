O Cruzeiro foi condenado a pagar R$ 2.116.183,44 ao volante Bruno Silva, hoje no Avaí, em processo movido na 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. A informação foi publicada inicialmente pelo Globoesporte e confirmada pelo Superesportes, que teve acesso à decisão da juíza Daniele Cristina Morello Brendolan Maia, nessa sexta-feira (17).

Bruno Silva acionou o Cruzeiro na Justiça por conta do atraso no pagamento de parcelas da rescisão de contrato. No acordo assinado em janeiro de 2019, o clube celeste se comprometeu a quitar R$ 3.016.775,26 divididos em 13 vezes. Contudo, até dezembro, apenas cinco vencimentos haviam sido saldados – um de R$ 247.500,00 e outros quatro no valor de R$ 230.772,93.

Na sentença, a juíza Danielle Cristina Morello determinou que as oito parcelas finais fossem pagas de forma integral (R$ 1.846.183,44), além de acréscimo de 50% sobre o montante do valor do distrato correspondente a saldo de salário de dezembro de 2018, 13º salário e férias proporcionais com adicional de 1/3 (cerca de R$ 315 mil). O Cruzeiro também terá de arcar com custas processuais no valor de R$ 24.404,24.

Graças ao bom futebol apresentado no Botafogo, pelo qual marcou 14 gols em 110 jogos, Bruno Silva foi contratado pelo Cruzeiro em janeiro de 2018, por R$ 5 milhões. No entanto, o meio-campista não conseguiu repetir o sucesso em Belo Horizonte e saiu do clube sem deixar saudade na torcida. Em 33 partidas (32 oficiais), balançou a rede duas vezes e integrou o grupo campeão do Campeonato Mineiro e da Copa do Brasil de 2018.

Primeiros pagamentos

Segundo informou o Superesportes, em 9 de dezembro de 2019, o Cruzeiro atrasou algumas parcelas da rescisão de Bruno Silva e, de acordo com a defesa do jogador, deixou de quitar da sexta até a 13ª. Em tópicos, o documento detalha os depósitos efetuados: