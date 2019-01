O Cruzeiro segue com a política de diminuir sua folha salarial. Com isso, o zagueiro Manoel está de malas prontas para deixar o clube. O provável destino é o Corinthians, que tem interesse na contratação do defensor.

A informação do interesse corintiano em Manoel foi antecipada pela Rádio Itatiaia.

Os moldes da transação não foram divulgados, mas o jogador deve ir ao clube paulista por empréstimo de uma temporada.

Manoel tem contrato com o Cruzeiro até 2020, mas perdeu espaço nos últimos anos pelo surgimento de Murilo, revelado na base e titular no fim de 2017, e o crescimento de Léo, dono de uma vaga cativa na defesa no ano passado.

Em entrevista ao Globoesporte.com, Itair Machado confirmou que Manoel está de saída. Apesar de não revelar o clube, disse que o negócio pode ser acertado ainda no fim desta semana.

Manoel não treinou nos últimos dias da pré-temporada na Toca II. O Cruzeiro informou que o zagueiro se tratava em casa de catapora.