O Cruzeiro perdeu para o CSA por 2 a 1 de virada na tarde deste domingo (26), pela 26ª rodada da Série B do Brasileiro. Claudinho abriu o placar ainda no primeiro tempo. Yuri e Iury balançaram a rede para os alagoanos na Arena Independência.

Esta é a primeira derrota do Cruzeiro sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. O time atuou 11 vezes com o técnico no banco de reservas, obtendo quatro vitórias, seis empates e uma derrota apenas.

Com o resultado, a Raposa segue com 31 pontos na 13ª colocação do torneio nacional. O CSA chega a 38 pontos e ocupa a sétima posição da competição.

Jogando em casa com a presença da torcida, o Cruzeiro começou melhor e se impôs no Independência. O mandante tentou criar pelos lados do gramado e conseguiu levar perigo com Claudinho e Felipe Augusto.