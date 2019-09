A parada será duríssima para o Cruzeiro neste sábado (21). O time enfrenta o Flamengo, líder do Brasileirão, às 17h, no Mineirão.

Nos últimos anos, o rubro-negro foi tido como “freguês” dos celestes, em razão do acúmulo de fracassos em jogos contra a Raposa, como os da final da Copa do Brasil de 2017 e das oitavas de final da Libertadores de 2018. Porém, em 2019, os papeis se inverteram.

No primeiro duelo no Brasileirão, o Urubu venceu os celestes, com certa facilidade, por 3 a 1, no Maracanã, dando fim a então invencibilidade do time mineiro na temporada. Passadas as 19 rodadas do turno, o Cruzeiro chega para este confronto como candidato a “azarão”.