Palmeiras e Cruzeiro poderiam ter vivido, há exatamente 50 anos, quando tinham verdadeiros esquadrões, a reta final da Copa Libertadores de 1970, que foi disputada de fevereiro a maio daquele ano.

Mas os dois clubes, campeão e vice da Taça de Prata de 1969, foram impedidos de participar do torneio pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD). No primeiro semestre, a prioridade foi a preparação da Seleção para o Mundial do México.

A Libertadores de 1970 foi a última sem clubes brasileiros, o que já tinha acontecido em 1966 e 1969. Mas o Cruzeiro brigou contra este cenário.

“O Cruzeiro queria jogar a Libertadores de 1970, mas a CBD, que era quem indicava os participantes do país, não permitiu por causa da preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do México. Só o campeão brasileiro tinha a vaga garantida, mas a entidade sempre indicava o vice também, ao contrário de outras federações, que faziam um torneio para definir o segundo clube. O Felício Brandi fez o pedido, mas não aconteceu a autorização. Naquele ano, não foram disputadas competições oficiais no primeiro semestre”, explicou Henrique Ribeiro, autor do Almanaque do Cruzeiro e um dos maiores conhecedores da história do clube.

Quando a Libertadores começou, em 11 de fevereiro, João Saldanha ainda era o treinador da Seleção e no dia 3 tinha convocado os cruzeirenses Piazza, Dirceu Lopes e Tostão. Duas semanas depois, com os cortes de Scala (zagueiro) e Toninho Guerreiro (atacante), foram chamados por ele Fontana e Zé Carlos, totalizando cinco os jogadores da Raposa na equipe Canarinho.