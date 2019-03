Encarando uma escrita, o Cruzeiro inicia nesta quinta-feira (7), diante do Huracán, da Argentina, às 19h, no Estádio El Palacio, em Buenos Aires, sua 17ª participação na Copa Libertadores, sendo a 15ª na fase de grupos, pois nas edições de 1977 e 1998, como campeão do ano anterior, não participou dessa etapa da competição.

Das 14 participações anteriores na fase de grupos da Libertadores, o Cruzeiro fez sete estreias como mandante e outras sete como visitante. E jogando sua primeira partida de uma chave fora de casa, a Raposa não vence desde 2001, quando em 13 de março fez 1 a 0 no Sporting Cristal, do Peru, em Lima, com um gol do atacante Alessandro.

Nesta partida, o Cruzeiro foi comandado por Luiz Felipe Scolari, que logo depois deixou a Toca da Raposa para comandar a Seleção Brasileira.

Depois dessa vitória na capital peruana, o Cruzeiro já fez quatro estreias na fase de grupos da principal competição sul-americana de clubes jogando como visitante, sendo três delas nas suas mais recentes participações, e o máximo que conseguiu foi um empate.

Este ponto foi buscado em Sucre, na Bolívia, com um 0 a 0 diante do Universitário de Sucre, em 25 de fevereiro de 2015.

Nas outras três oportunidades, a Raposa sempre iniciou sua trajetória na Libertadores perdendo, sendo que duas vezes isso aconteceu na Grande Buenos Aires, local da partida de amanhã contra o Huracán pela primeira rodada do Grupo B.

Ainda está viva na memória cruzeirense a derrota de 4 a 2 para o Racing, no ano passado, no El Cilindro, em Avellaneda. Mas em 2010, o time que foi comandado pela última vez por Adilson Batista na Libertadores, levou um 2 a 0 do Vélez Sarsfield, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.

Time

Para tentar derrubar essa escrita, o técnico Mano Menezes aposta num time formado por jogadores em boas condições físicas. E esse ponto fará com que Marquinhos Gabriel fique no banco de reservas com Rafinha sendo o meia-atacante pelo lado esquerdo.

Na zaga, Murilo, apesar das falhas recentes, será mesmo o substituto de Dedé, suspenso pela expulsão no jogo de volta das quartas de final do ano passado contra o Boca Juniors, da Argentina. Ele levou a melhor numa disputa que contava também com Fabrício Bruno, que retornou à Toca da Raposa II após a ida de Manoel para o Corinthians.

Ainda desfalcado de Thiago Neves, com problema muscular, o Cruzeiro jogará diante do Huracán, nesta quinta-feira, em Buenos Aires, com: Fábio; Edílson, Léo, Murilo e Egídio; Henrique e Lucas Romero; Robinho, Rodriguinho e Rafinha; Fred.

Nesta quarta-feira (6), Mano Menezes comanda uma última atividade já na capital argentina. O Cruzeiro treina à tarde no estádio do San Lorenzo. Depois vai ao El Palacio conhecer o gramado, sem poder treinar, pois a Conmebol não permite mais essas atividades no campo de jogo na véspera das partidas.

