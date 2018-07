Em boa fase no Campeonato Brasileiro após vencer América (3 a 1) e Atlético-PR (2 a 1), no Mineirão, o Cruzeiro busca a terceira vitória seguida na competição diante do Corinthians, às 21h45 desta quarta-feira (25), na Arena Corinthians, pela 15ª rodada.

Quarto colocado, com 24 pontos, o time celeste subirá ao terceiro posto caso ganhe em São Paulo. Isso porque o Internacional, que soma 26 pontos, enfrentará o América somente nesta quinta-feira (26), às 20h, no Independência.

Durante a paralisação para a Copa do Mundo, a Raposa já teve uma prévia sobre o Corinthians. Nos dois amistosos entre os clubes, os paulistas venceram por 2 a 0, no Mineirão, e houve empate por 2 a 2, na Arena Corinthians. Enquanto o Cruzeiro manteve a sua base, o Timão vendeu o zagueiro Balbuena ao West Ham da Inglaterra, por 4 milhões de euros, e o meia Rodriguinho ao Pyramids do Egito, por 6 milhões de dólares. Além disso, o grupo orientado pelo técnico Osmar Loss perdeu por lesões o volante Renê Júnior (ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e o zagueiro Pedro Henrique (desconforto na coxa esquerda), ambos titulares.