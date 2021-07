O Cruzeiro enfrenta o Botafogo neste sábado (10), às 16h30, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A Raposa vem de três empates e irá atrás da recuperação na competição. O técnico Mozart pode fazer alterações no ataque, que não faz gols há duas partidas.

Na 13° posição, com 10 pontos, o Cruzeiro quer se recuperar na competição para atingir a sua meta que é voltar para a Série A. O time já está a sete pontos do G4. Mozart completa hoje um mês a frente do Cruzeiro, e vem tentando criar uma formação sólida para dar entrosamento ao time.

Já o Botafogo ocupa o 10° lugar com 12 pontos. O time ganhou todas as partidas que disputou jogando em casa pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar do retrospecto a seu favor, o técnico Marcelo Chamusca tem problemas para o confronto, já que dois dos seus principais jogadores, Luis Oyama e Ronald, não jogarão a partida.

Botafogo x Cruzeiro

Botafogo: Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Guilherme Santos; Barreto, Matheus Frizzo e Pedro Castro; Chay, Felipe Ferreira e Rafael Navarro. Técnico: Marcelo Chamusca

Cruzeiro: Fábio; Norberto (Cáceres) Léo Santos, Ramon e Jean Victor; Lucas Ventura, Marcinho e Giovanni; Bruno José, Airton e Rafael Sobis (Marcelo Moreno). Técnico: Mozart

Motivo: 11ª rodada – Campeonato Brasileiro Série B

Data: 10 de julho de 2021, sábado, às 16h30

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Auxiliares: Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR) e João Fábio Machado Brischiliari (PR)



Fonte: Itatiaia