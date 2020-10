Se almeja uma campanha incrível no 2º turno para retornar à Série A, o Cruzeiro tem uma missão: vencer todas em casa. O Mineirão é historicamente um local que a Raposa domina, porém, na Série B, o time não consegue emplacar bons jogos. Uma vitória daria confiança, além de tirar o Cruzeiro da zona do rebaixamento. Terminar um turno da Série B no Z-4 seria dramático para uma instituição tão grande como o Cruzeiro Esporte Clube.

Com o objetivo único de vencer, o Cruzeiro duela com o Paraná na noite desta sexta-feira (30), às 21:30, no Mineirão. A equipe mineira está em 18º, com 17 pontos, dois pontos atrás do Náutico, primeira equipe fora do Z-4. Já o Paraná é o 5º colocado, com os mesmos 28 pontos do Juventude, primeiro time dentro do G-4. Desejos opostos, vontade semelhante: a vitória.

O Cruzeiro está tendo números melhores com Felipão – uma vitória na estreia e um empate por 1 a 1 com o Náutico na última partida – e deseja seguir nesta sequência. São quatro jogos sem ser derrotado, mas o número de empates nesta sequência – três de quatro partidas terminaram empatadas – é o principal problema. Mesmo assim, o Cruzeiro está confiante na sua defesa. A Raposa sofreu apenas um gol nas últimas quatro vezes que entrou em campo.

O ponto que assusta o torcedor cruzeirense é o mau desempenho em casa. O Cruzeiro é o 6º pior mandante, com apenas três vitórias em Minas Gerais. A última vitória completa nesta sexta um mês. O triunfo foi contra a Ponte Preta, a melhor atuação da equipe celeste na Série B. Inspiração melhor não há.