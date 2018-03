Por Gleiton Arantes

O Cruzeiro Esporte Clube realizará seletivas em Formiga no dia 24 deste mês. O encontro será destinado para alunos matriculados nas escolas de futebol de Formiga.

Para a categoria sub-15, a seletiva ocorrerá no estádio João Francisco de Paula (Campo doVila) das 7h às 11h.

Para a categoria sub-13, o encontro será no estádio Juca Pedro (Campo do Vila), das 13h às 17h. As inscrições serão feitas no dia das avaliações nos respectivos campos.

Estarão presentes o ex-goleiro do Cruzeiro e da Seleção Brasileira, Raul Plassmann e o chefe da área esportiva de comunicação do clube e comentarista esportivo, Sérgio Nonato (Serginho do Alterosa Esporte).

Haverá ainda uma palestra e momento de autógrafos no auditório da UAB/Emmel, localizada na rua Alderico Nogueira, 470, bairro Sagrado Coração de Jesus, a partir das 17h.

No dia 5 de maio, será realizado um jogo entre a seleção Master de Formiga e a do Cruzeiro.