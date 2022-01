O goleiro Rafael Cabral desembarcou na tarde de domingo (16) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, para ser anunciado como novo goleiro do Cruzeiro. O jogador de 31 anos acertou a rescisão de contrato com o Reading (ING) e chega livre ao time celeste.

Segundo apuração da Itatiaia, Rafael Cabral chega dentro da padrão salarial estabelecido pela gestão de Ronaldo Fenômeno.

Ele inicia os exames médicos nesta segunda-feira (17) antes de assinar o contrato. Como vinha jogando normalmente na Inglaterra, o goleiro treinará com o elenco nesta semana com o Paulo Pezzolano.