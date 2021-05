O Cruzeiro, apesar de ter entrado como favorito, não conseguiu o acesso na edição passada da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, terá que recomeçar toda a caminhada para buscar o retorno à Série A. O primeiro desafio será contra o Confiança no Batistão, em Aracaju, neste sábado, às 16h30.



O adversário, aliás, não traz boas lembranças. O Confiança foi uma verdadeira pedra no sapato celeste em 2020. Os sergipanos venceram em Belo Horizonte (2 a 1) e empataram na capital sergipana (1 a 1). Na classificação final, porém, o Cruzeiro teve 49 pontos, contra 46 do Confiança. Em 2021, nem Confiança e nem Cruzeiro conseguiram chegar à final dos seus Estaduais.



No Cruzeiro, o técnico Felipe Conceição pode confirmar duas estreias. A presença do zagueiro Joseph é quase certa ao lado de Ramon. Já o volante Flávio, para ganhar seu posto, terá que vencer a briga com Adriano. Os dois foram contratados a pedido do treinador. Quem ganhar a disputa atuará ao lado de Matheus Barbosa.



“Tenho evoluído ofensivamente, principalmente com os conselhos que o treinador Felipe Conceição tem me dado. Procuro estudar também outros jogadores da posição que tem essa característica de área a área e estou feliz em contribuir com o time fazendo gols”, disse Barbosa.



Confiança x Cruzeiro

Confiança: Rafael Santos; João Paulo, Isaque Gavioli, Nery Bareiro e Luciano Juba; Bruno Sena, Rafael Vila, Álvaro Rodrigues (Renan Areias) e Marcelinho; Everton (Neto Berola) e Willians.

Técnico: Rodrigo Santana

Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Joseph, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Rômulo; Bruno José, Airton e Rafael Sobis.

Técnico: Felipe Conceição

Motivo: 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Data: 29 de maio de 2021, sábado, às 16h30

Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)