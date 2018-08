O Cruzeiro revelou nesta sexta-feira (3), nas redes sociais, o terceiro uniforme do clube. A grande novidade é a cor prata que prepondera, com detalhes em azul nas mangas e na gola em ‘V’. As marcas dos patrocinadores possuem tom monocromático. Chama atenção também os vincos na parte frontal, gerando um efeito 3D. O clube celeste produziu um vídeo para apresentar o novo ‘manto’ aos torcedores.

A camisa masculina custa R$249,90. As femininas saem a R$199,90 cada. Em nota divulgada em seu site oficial, o Cruzeiro explica que a cor prata está relacionada à tonalidade dos troféus conquistados pelo clube.

“Essa foi mais uma bela camisa lançada pelo Cruzeiro e pela Umbro, em uma parceria que tem se solidificado cada vez mais ao longo desses anos. Pensamos em um uniforme que de alguma forma lembrasse todos os nossos títulos, que são muitos, e temos a certeza de que essa novidade logo estará no gosto da nossa apaixonada Nação Azul”, declarou o diretor de marketing do Cruzeiro, Renê Salviano.

O gerente de sports marketing da Umbro, Eduardo Dal Pogetto, disse que a camisa tentou espelhar o passado glorioso do Cruzeiro. “Esperamos que o novo terceiro uniforme da equipe seja símbolo de muitas vitórias que virão e possa espelhar o passado de grandezas que o clube já tem, abrindo as portas para um futuro de conquistas, glórias as quais a Raposa está mais que habituada”, comentou Dal Pogetto.

A camisa será utilizada pela primeira vez pelos jogadores já no próximo compromisso do time, contra o Vitória, domingo, às 16h, no Barradão, em Salvador. A expectativa da diretoria é que as vendas sejam impulsionadas pelo Dia dos Pais, comemorado no dia 12 de agosto.

O Cruzeiro informou que as vendas serão exclusivas nas lojas do clube: Minas Shopping, shopping Estação, Mineirão, Barro Preto, Sede Pampulha, shopping Paragem, Buritis, Centro de Betim, shopping Partage Betim, Vila da Serra, Ipatinga e Divinópolis.