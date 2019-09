Com muitos erros de passe e falhas de posicionamento e marcação, o Cruzeiro perdeu para o Grêmio de goleada, por 4 a 1, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por causa da atuação ruim, os torcedores que compareceram ao Independência na manhã deste domingo chamaram o time de “sem vergonha” e xingaram integrantes da diretoria, investigados pela Polícia Civil por suspeitas de corrupção.

O Grêmio teve extrema facilidade para fazer os quatro gols. No primeiro, Diego Tardelli se antecipou à zaga celeste e tocou de letra após assistência de Rafael Galhardo. No segundo, Alisson se aproveitou de erro de passe de Marquinhos Gabriel, tabelou com Everton Cebolinha e bateu rasteiro na saída de Fábio. No terceiro e quarto gols, Cebolinha driblou facilmente os defensores Cacá e Leo antes de balançar a rede.

O tento celeste foi anotado pelo atacante Fred, em cobrança de pênalti no primeiro tempo, quando o Grêmio vencia por 2 a 0. Embora esteja também sem prestígio com os torcedores, o camisa 9 se esforçou bastante no ataque e obrigou Paulo Victor a fazer duas grandes defesas, além de preparar, como pivô, jogadas para seus companheiros.

Derrotado, o Cruzeiro segue em 16º lugar no Brasileiro, com 18 pontos, e pode ser ultrapassado pelo Fluminense, que terá duelo atrasado da 16ª rodada, contra o Palmeiras, às 20h de terça-feira, no Allianz Parque, em São Paulo. O tricolor carioca está em 17º, com 15 pontos, e tem o mesmo número de vitórias dos mineiros (4).